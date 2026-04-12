Claudio Amendola ha tre figli: Alessia e Giulia, nati dall’unione con Marina Grande, e Rocco, avuto con Francesca Neri. La relazione con Marina Grande si è conclusa con la separazione nel 1997, dopo essere stata sposata nel 1983. Francesca Neri e Amendola si sono sposati nel 2010, ma si sono separati nell’ottobre 2022.

Claudio Amendola ha tre figli nati da due relazioni: Alessia (1984) e Giulia (1989) avute con l’ex moglie Marina Grande (sposata nel 1983, separata nel 1997), e Rocco (1999) nato dal matrimonio con Francesca Neri, sposata nel 2010 e da cui si è separato nell’ottobre 2022. La prima ex moglie di Claudio Amendola, Marina Grande è una nota attrice e doppiatrice italiana, la quale è stata legata a Claudio dal 1983 fino al 1997. E’ molto riservata e non abbiamo quindi delle informazioni al riguardo. Quando Marina e Claudio si sono sono sposati, lei aveva solo 17 anni mentre lui ne aveva solo 20. La donna oggi ha 55 anni. L’attrice ha recitato in Pedro Almodovar.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex e prima moglie di Claudio Amendola, Marina Grande e mamma delle sue figlie Alessia e Giulia

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