È morto Tom Kane attore e doppiatore di Star Wars e Le Superchicche | aveva 64 anni

Il mondo dell'animazione e del doppiaggio ha perso Tom Kane, attore statunitense di 64 anni. È noto per aver dato la voce al Maestro Yoda in Star Wars, a Wolverine e al Professor Utonium nelle Superchicche. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata senza dettagli sui motivi, e non sono stati resi noti ulteriori particolari sulla sua vita o sulla carriera recente. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati di doppiaggio.

Il mondo del cinema e dell'animazione piange la scomparsa di Tom Kane. L'attore e doppiatore statunitense si è spento all'età di 64 anni: era stato al voce del Maestro Yoda in Star Wars, di Wolverine e del Professor Utonium nelle Superchicche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morre Tom Kane, a voz de Yoda em Star Wars, aos 64 anos

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