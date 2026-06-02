È morta Kelly Curtis, attrice e sorella di Jamie Lee Curtis. Figlia di Tony Curtis e Janet Leigh, ha avuto una carriera nel cinema e nella televisione. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La scomparsa avviene in un momento in cui si conoscono pochi dettagli sulle circostanze. Kelly Curtis aveva 65 anni. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori specifiche sulle cause.

Hollywood piange la scomparsa dell’attrice Kelly Curtis, sorella maggiore di Jamie Lee Curtis e figlia maggiore delle leggende del cinema Tony Curtis e Janet Leigh. Kelly Curtis si è spenta serenamente sabato all’età di 69 anni. La notizia straziante è stata diffusa da Jamie Lee Curtis in un commovente tributo sui social media che ha celebrato non solo la carriera della sorella, ma anche il profondo legame che le ha unite per tutta la vita. «Un caloroso aloha alla mia sorella maggiore, Kelly Lee Curtis. È venuta a mancare questa mattina. A casa sua. Immersa nella natura. In pace», ha scritto Jamie Lee. «È stata la mia prima amica e la mia confidente di una vita. 🔗 Leggi su Newsner.it

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Kelly Curtis Dies at 69 | Sister of Jamie Lee Curtis

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