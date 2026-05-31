È morta Kelly Curtis l’attrice e sorella di Jamie Lee Curtis aveva 69 anni

Kelly Curtis, attrice e documentarista, è morta all’età di 69 anni a Bellevue, nell’Idaho, sabato 30 maggio. Era la primogenita di due celebrità di Hollywood, Tony Curtis e Janet Leigh.

(Adnkronos) – Kelly Curtis, attrice, documentarista e primogenita delle star hollywoodiane Tony Curtis e Janet Leigh, è morta sabato 30 maggio all'età di 69 anni a Bellevue, nell'Idaho. Ad annunciare la scomparsa è stata la sorella minore, l'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis, con un commosso messaggio pubblicato sui social. "Un caloroso 'aloha' a mia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Hollywood Mourns: Kelly Curtis, Sister of Jamie Lee Curtis, Dies at 69

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