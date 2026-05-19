A Seoul è stato realizzato il letto più grande del mondo, pensato per poter essere utilizzato come un vero e proprio spazio per dormire. La struttura è stata progettata con dimensioni eccezionali, consentendo a più persone di sdraiarsi contemporaneamente. La scelta di realizzare un letto così grande deriva dalla previsione di un aumento dell'altezza media degli esseri umani in futuro. La creazione ha richiesto un notevole sforzo ingegneristico e l’uso di materiali specifici per garantire stabilità e sicurezza.

Dormire in un letto enorme come in una scena da film fantasy oggi è possibile davvero. A Seoul, in Corea del Sud, il boutique hotel RYSE, Autograph Collection ha realizzato una suite fuori dal comune che sta conquistando i social: una stanza dominata da un maxi letto che occupa quasi tutto lo spazio, facendo sentire gli ospiti minuscoli come in un mondo fuori scala La camera, chiamata Curator Suite 1503, nasce dalla collaborazione con il collettivo artistico newyorkese MSCHF ed è stata pensata più come un’esperienza artistica che come una semplice stanza d’albergo. Al centro della suite c’è infatti il “BED2525”, un maxi letto progettato seguendo un’idea curiosa: con il passare delle generazioni, gli esseri umani diventerebbero sempre più alti e avrebbero quindi bisogno di spazi abitativi più grandi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco il letto più grande del mondo dove si può dormire: “L’abbiamo progettato così perché in futuro gli umani saranno sempre più alti”

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