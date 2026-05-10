Oggi è la festa della mamma gli auguri di Meloni | Il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare

Oggi si celebra la festa della mamma e la presidente del consiglio ha condiviso sui social una riflessione sul ruolo materno. Nell’immagine pubblicata si vede la donna mentre guarda con tenerezza la propria figlia, di spalle. Nel messaggio, si legge che essere madre rappresenta un dono e una sfida importante. Nessun dettaglio aggiuntivo o commento personale accompagna questa comunicazione.

"Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare". A scriverlo, sui suoi canali social, è la presidente del consiglio Giorgia Meloni che posta una foto che la ritrae mentre guarda con occhi teneri la figlia Ginevra, di spalle. In Italia la ricorrenza.🔗 Leggi su Today.it

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