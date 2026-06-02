E' casertana la vincitrice del torneo di tennis Kinder Joy of Moving

Da today.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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E' casertana una delle promesse del tennis nazionale. Si tratta di Ginevra Rignani, residente a Casapulla. La giovane, classe 2013, sta scalando le classifiche del panorama tennistico giovanile grazie a un mix straordinario di talento, impegno quotidiano e determinazione. Ginevra ha conquistato. 🔗 Leggi su Today.it

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