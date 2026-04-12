Gran prix U14 ' Kinder joy of moving' di Sciabola | 4 atleti pugliesi sul podio a San Severo

A San Severo si è disputata la seconda prova del Gran Prix Under 14 ‘Kinder Joy of Moving’ di sciabola, tenutasi al Palazzetto ‘Falcone e Borsellino’. Durante la competizione, quattro atleti pugliesi sono saliti sul podio, con tre provenienti dal Circolo Schermistico Dauno. Andrea Magistro si è classificato secondo nella categoria Ragazzi, mentre Federica Marseglia ha ottenuto il terzo posto. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.

La seconda prova del Gran Prix Under 14 ‘Kinder Joy of Moving’ di sciabola disputata al Palazzetto ‘Falcone e Borsellino’ di San Severo ha visto quattro atleti pugliesi salire sul podio: tre del Circolo Schermistico Dauno (Andrea Magistro secondo nei Ragazzi, Federica Marseglia terza nelle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Grand Prix Kinder Joy of Moving a Squadre: attesa per il weekend Under 14Il Grand Prix Kinder Joy of Moving a squadre si appresta a regalare un altro intenso fine settimana di scherma giovanile, con gare dedicate alle... Gran Prix Kinder di fioretto giovanile, i migliori under 14 nazionali sulle pedane del PalaCasaliANCONA – Il Club Scherma Ancona, è stato chiamato dalla Federazione Italiana Scherma a organizzare, per sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, la 2a...