Scherma GPG Riccione al via | 18 anni di partnership tra Kinder Joy of Moving e Federscherma

Dal 7 al 14 maggio si svolge il Gran Premio Giovanissimi di scherma a Riccione, evento che quest’anno segna i 18 anni di collaborazione tra Kinder Joy of Moving e la Federazione Italiana Scherma. Durante la manifestazione sono in programma 24 titoli italiani Under 14 e un Villaggio dello sport dedicato ai valori dello sport. Questa edizione rappresenta un momento significativo per il settore giovanile della scherma italiana.

Dal 7 al 14 maggio il Gran Premio Giovanissimi celebra la “maggiore età” dell’accordo: 24 titoli italiani U14 e un Villaggio dello sport dedicato ai valori Diventa maggiorenne la collaborazione tra Kinder Joy of Moving e la Federazione Italiana Scherma. L’edizione 2026 del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, in programma a Riccione dal 7 al 14 maggio, segna infatti il diciottesimo anno di una partnership fondata su valori condivisi e attenzione alla crescita dei giovani atleti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Gran prix U14 'Kinder joy of moving' di Sciabola: 4 atleti pugliesi sul podio a San SeveroLa seconda prova del Gran Prix Under 14 ‘Kinder Joy of Moving’ di sciabola disputata al Palazzetto ‘Falcone e Borsellino’ di San Severo ha visto... Scherma. Giada Valli oro nel Grand Prix Kinder di spadaGiada Valli, atleta del Circolo Ravennate della Spada nata nel 2015, ha vinto la medaglia d’oro nella seconda prova del Grand Prix Kinder Joy of... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Piemonte – Circa 90 atleti in pedana per l’allenamento CAF riservato al Gran Premio Giovanissimi. La partnership di valori tra Kinder Joy of Moving e la Federazione Italiana Scherma diventa maggiorenneROMA (ITALPRESS) – La partnership di valori tra Kinder Joy of Moving e la Federazione Italiana Scherma diventa maggiorenne. L’edizione 2026 del Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini – Trofeo Kinder ... italpress.com Scherma di Navacchio: Lucrezia Menici Vice Campionessa Italiana nel Fioretto ragazze u14Pisa, 21 maggio 2024 - Ancora ottimi risultati per il Circolo Scherma Navacchio, gli ultimi in ordine tempo sono arrivati da Riccione dove si è svolto il 60° GPG Renzo Nostini – Trofeo kinder Joy of ... lanazione.it