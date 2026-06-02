Dumfries e quella clausola da 25 milioni | il Real osserva ma l’Inter può davvero permettersi di perderlo?

Da internews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Real Madrid sta monitorando la clausola rescissoria di 25 milioni di euro di Dumfries, calciatore dell’Inter. La società spagnola valuta un possibile acquisto, mentre il club italiano potrebbe decidere di lasciarlo partire o meno. La stagione 202526 ha evidenziato come Dumfries abbia avuto un ruolo chiave nel bilanciare la squadra, oltre alle sue prestazioni individuali. La situazione si sta sviluppando senza annunci ufficiali o decisioni definitive.

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di Alberto Petrosilli I numeri della stagione 202526 raccontano una verità precisa: oltre le statistiche individuali, Dumfries è stato uno degli equilibratori più importanti dell’Inter. La clausola rescissoria da poco meno di 25 milioni di euro continua a far discutere l’ambiente nerazzurro. Una cifra che, nel mercato attuale, appare quasi sorprendentemente bassa per un esterno che da anni garantisce rendimento, intensità e continuità ad altissimo livello. E se davvero il Real Madrid dovesse decidere di affondare il colpo, la domanda sarebbe inevitabile: l’Inter può fare a meno di Denzel Dumfries? La risposta, osservando la stagione 202526, è molto meno scontata di quanto possa sembrare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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