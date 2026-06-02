Dumfries e quella clausola da 25 milioni | il Real osserva ma l’Inter può davvero permettersi di perderlo?

Notizia in breve

Il Real Madrid sta monitorando la clausola rescissoria di 25 milioni di euro di Dumfries, calciatore dell’Inter. La società spagnola valuta un possibile acquisto, mentre il club italiano potrebbe decidere di lasciarlo partire o meno. La stagione 202526 ha evidenziato come Dumfries abbia avuto un ruolo chiave nel bilanciare la squadra, oltre alle sue prestazioni individuali. La situazione si sta sviluppando senza annunci ufficiali o decisioni definitive.