L’Inter ha effettuato un intervento rapido per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries, eliminando la clausola rescissoria di 25 milioni di euro. La società ha deciso di intervenire per rafforzare il rapporto con il giocatore e prevenire offerte provenienti da altri club. L’operazione si inserisce in un piano più ampio di gestione dei contratti dei propri calciatori.

L’ Inter blinda Denzel Dumfries e accelera per un rinnovo strategico volto a neutralizzare le minacce di mercato internazionali. La dirigenza nerazzurra ha rotto gli indugi: l’esterno olandese, spesso archiviato prematuramente come partente o profilo a fine ciclo, è tornato al centro del progetto tecnico di Simone Inzaghi, costringendo il club a rivedere le priorità contrattuali. L’obiettivo primario del nuovo accordo è l’eliminazione della clausola rescissoria da 25 milioni di euro, una cifra ritenuta oggi ampiamente fuori mercato e pericolosa, considerando l’accessibilità per i top club europei pronti a scippare il titolare della fascia destra a prezzo di saldo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, blitz per il rinnovo di Dumfries: via la clausola da 25 milioni

Articoli correlati

Leggi anche: Anguissa, l’operazione rinnovo ha rallentato. E per Lobotka clausola da 25 milioni

Rinnovo Dumfries, arrivano importanti novità: l’Inter toglie la clausola? Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Rinnovo Dumfries, l’Inter punta sul prolungamento dell’esterno olandese: addio alla clausola? Ecco tutti i dettagli Contro...

Contenuti utili per approfondire Inter blitz per il rinnovo di Dumfries...

Temi più discussi: Inter, blitz per Vicario. Ausilio è stato a Londra: servono 20 milioni per convincere il Tottenham; Inter, blitz Champions per Ausilio a Londra: non c'è solo Vicario nella lista mercato; Inter, blitz di Ausilio per Vicario: la situazione; Blitz Inter per Vicario scuote il mercato, l'effetto domino su Juventus e Tottenham.

Blitz Inter per Vicario scuote il mercato, l'effetto domino su Juventus e TottenhamGuglielmo Vicario è il primo nome sulla lista per la porta dell'Inter dopo l'addio probabile a Sommer, chi sono le alternative e quanto costano e l'impatto su Juventus e Tottenham ... sport.virgilio.it

Calciomercato Inter, blitz a Londra di Ausilio per Vicario. Sarà lui il sostituto di SommerIl calciomercato Inter continua a guardare al sostituto di Sommer per la prossima estate. Piero Ausilio è stato infatti protagonista di un viaggio lampo a ... news-sports.it

La #Bosnia passa e l'Ital-Inter esulta: da #Dimarco a Pio Esposito, le reazioni fanno discutere x.com

Il nome di Manu Koné torna di moda per l'Inter dopo il forte interessamento della scorsa estate L'inserimento di Frattesi nella trattativa potrebbe sbloccare l'affare - facebook.com facebook