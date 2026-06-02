Dumfries si trasferirà al Real Madrid, confermato da fonti vicine alla trattativa. Il giocatore lascia la squadra di origine, mentre un giornalista ha commentato di accettare la partenza, anche se ammette di sentirsi emotivamente coinvolto. La cessione è considerata definitiva, e si attende l’annuncio ufficiale. La trattativa si è conclusa con il trasferimento del calciatore, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

di Andrea Greco Dumfries al Real Madrid, Biasin: «Accetto la sua partenza. Non è vero, mi strappano un pezzo di cuore». Segui le ultimissime. Le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna colpiscono dritte al cuore i tifosi dell’Inter. Il Real Madrid sarebbe infatti fortemente interessato a Denzel Dumfries. A lanciare la notizia è stato Marca, secondo cui i blancos starebbero valutando seriamente di pagare la clausola rescissoria dell’esterno di 20 milioni di euro (non 25 come si diceva poche settimana fa). Questo il commento ironico del giornalista di fede interista Fabrizio Biasin, in un post sui propri social. LEGGI... 🔗 Leggi su Internews24.com

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