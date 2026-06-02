Flavio Cobolli ha vinto due incontri contro Auger-Aliassime in passato. Domani si svolgeranno i quarti di finale del singolare maschile al Roland Garros 2026, concentrandosi sulla parte alta del tabellone. La giornata si preannuncia ricca di attesa per gli appassionati di tennis. Ricordato anche il torneo Hopman Cup, senza però coinvolgere dettagli specifici.

C’è davvero grande attesa per la giornata di domani al Roland Garros 2026. Un mercoledì che vedrà in programma i due quarti di finale della parte alta del tabellone del singolare maschile. Due sfide che interessano da vicinissimo i colori azzurri, anche perchè una è il derby tutto italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L’altra partita invece mette di fronte Flavio Cobolli ed il canadese Felix Auger-Aliassime ed un’eventuale vittoria del tennista romano porterebbe l’Italia ad avere certamente un finalista nella giornata di domenica. Per entrambi si tratta della miglior apparizione in carriera al Roland Garros, visto che prima di questa edizione non erano mai riusciti a raggiungere i quarti di finale sulla terra rossa parigina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Due precedenti favorevoli per Flavio Cobolli contro Auger-Aliassime. E c’è il ricordo della Hopman Cup…

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