Domani, sulla terra rossa di Montecarlo, si disputerà la settima sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, con in palio un posto nelle semifinali del Masters 1000. I precedenti tra i due giocatori sono favorevoli a Sinner, ma ci sono stati due incontri passati che hanno lasciato ricordi intensi sulla terra battuta. La partita rappresenta un momento importante per entrambi nel torneo.

Settima sfida all’orizzonte tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Domani, sulla terra rossa di Montecarlo, i due si confronteranno e in palio ci sarà l’accesso alle semifinali del Masters1000 del Principato. Jannik ha dovuto faticare più del previsto per battere il ceco Tomas Machac, cedendo il secondo set e imponendosi con lo score di 6-1 6-7 (3) 6-3. L’altoatesino ha risentito di un calo fisico evidente, frutto dei tanti impegni nelle ultime settimane, ricordando le vittorie in serie tra Indian Wells e a Miami. Auger-Aliassime, invece, si è potuto preparare in maniera migliore per questo evento e ha usufruito anche del ritiro nel secondo parziale del norvegese Casper Ruud, non sprecando troppe energie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner ritrova Auger-Aliassime: precedenti favorevoli, ma due ricordi da brividi sulla terra rossa…

Leggi anche: Sinner-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv

Leggi anche: Sinner-Auger Aliassime: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti. Jannik minaccia Alcaraz nel ranking

Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime Final Highlights | Rolex Paris Masters

Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Montecarlo Masters 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Monte Carlo, Sinner è ai quarti di finale: eliminato Machac in tre set; Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo; Jannik Sinner avvicina Alcaraz nel Prize Money Ranking: la classifica dei premi, soldi guadagnati e differenze.

ATP Montecarlo: Ruud si ritira, nei quarti Auger-Aliassime sfida Sinner. Avanza anche ZverevRuud si ritira, sarà Auger-Aliassime a sfidare Sinner per un posto in semifinale a Montecarlo. Zverev batte Bergs e se la vedrà con Fonseca ... ubitennis.com

Sinner-Auger Aliassime, quarti di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tvContinua la corsa di Jannik nel torneo del Principato: successo in tre set per battere agli ottavi il ceco Tomas Machac ... corrieredellosport.it

SINNER FATICA IL 2° SET MA VINCE AL TERZO Qualche problema fisico per l’azzurro che però, dopo aver perso il secondo set al tie-break, riesce comunque a strappare il pass per i quarti. Ora Jannik affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime per un - facebook.com facebook

SINNER AI QUARTI Jannik batte Machac per 6-1 6-7 6-3 e approda ai quarti di finale del torneo di Monte Carlo, affronterà Felix Auger Aliassime, che ha battuto Ruud (il norvegese si è ritirato sotto di un set). La notizia è che Jannik ha perso "finalmente" un s x.com