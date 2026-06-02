Due parrocchie riunite in una Nascerà la ‘San Giovanni Paolo II’

Notizia in breve

A Forlì nascerà una nuova parrocchia dedicata a San Giovanni Paolo II, unendo le attuali parrocchie di San Giovanni Battista dei Cappuccinini e San Paolo Apostolo. Le due parrocchie, già collegate in un’unica Unità pastorale, saranno fuse in un’unica realtà amministrativa e religiosa. La decisione è stata presa dalle autorità ecclesiastiche locali e prevede la creazione di una struttura unitaria che manterrà i rispettivi nomi e identità. La nuova parrocchia sarà situata nella stessa area delle due precedenti.