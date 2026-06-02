Due parrocchie riunite in una Nascerà la ‘San Giovanni Paolo II’
A Forlì nascerà una nuova parrocchia dedicata a San Giovanni Paolo II, unendo le attuali parrocchie di San Giovanni Battista dei Cappuccinini e San Paolo Apostolo. Le due parrocchie, già collegate in un’unica Unità pastorale, saranno fuse in un’unica realtà amministrativa e religiosa. La decisione è stata presa dalle autorità ecclesiastiche locali e prevede la creazione di una struttura unitaria che manterrà i rispettivi nomi e identità. La nuova parrocchia sarà situata nella stessa area delle due precedenti.
"Nascerà a Forlì una parrocchia intitolata a San Giovanni Paolo II e sorgerà dall’unione delle attuali San Giovanni Battista dei Cappuccinini e San Paolo Apostolo, già legate tra loro in una stessa Unità pastorale. Il nome è stato scelto attraverso una consultazione tra i parrocchiani". A dichiararlo è don Carlo Guardigli, parroco dell’attuale Unità pastorale e poi della futura Parrocchia di San Giovanni Paolo II. Lo ha annunciato domenica 24 maggio nel momento conviviale al termine della messa per la festa della parrocchia dei Cappuccinini celebrata all’aperto nel cortile della scuola De Amicis. "In attesa del via ufficiale alla nuova... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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