Il mosaico dell’accoglienza | Ravenna celebra i 40 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II
Lunedì sera, all’interno dell’Opera di Santa Teresa del Bambin Gesù, si sono riunite diverse persone per ricordare i 40 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II. La serata si è svolta tra testimonianze e ricordi, mantenendo vivo il legame tra passato e presente. Tra le mura della chiesa di via Santa Teresa, si è condivisa l’esperienza di un evento che ha lasciato un segno nella memoria collettiva della città.
C’è un filo invisibile che lega il passato al presente tra le mura dell’Opera di Santa Teresa del Bambin Gesù, un filo fatto di memoria e di volti che lunedì sera si sono ritrovati sotto le volte della chiesa di via Santa Teresa. Una folla partecipe e commossa si è stretta attorno all’arcivescovo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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