Il mosaico dell’accoglienza | Ravenna celebra i 40 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II

Lunedì sera, all’interno dell’Opera di Santa Teresa del Bambin Gesù, si sono riunite diverse persone per ricordare i 40 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II. La serata si è svolta tra testimonianze e ricordi, mantenendo vivo il legame tra passato e presente. Tra le mura della chiesa di via Santa Teresa, si è condivisa l’esperienza di un evento che ha lasciato un segno nella memoria collettiva della città.

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