Un uomo di 53 anni residente in Puglia è disperso da due mesi dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno, avvenuto il 2 aprile, quando l’auto con lui a bordo è stata travolta dall’incidente. Nello stesso evento, un 23enne di Foggia è scomparso dopo essere stato visto tuffarsi nel fiume. Dal primo maggio, invece, si cercano un uomo di 39 anni e un kitesurfista, scomparsi in mare.

La mattina del 2 aprile l’auto con a bordo Domenico Racanati fu travolta nel crollo del ponte sul fiume Trigno abbattuto dalla furia dell’acqua. Stava percorrendo quel tratto della strada statale 16 in territorio di Montenero di Biscaccia. Il 53enne di Bisceglie è disperso da due mesi. Le ricerche, incessanti nelle prime settimane, sono diventate più selettive. Nè dell’uomo né del veicolo nessuna traccia, salvo la targa e un parafango. Ieri pomeriggio, fiume Ticino nel pavese. Ci si è tuffato, nei pressi di un cantiere, un ragazzo di 23 anni residente a Foggia. È stato inghiottito dalle acque ed è disperso. Da un mese, l’1 maggio per l’esattezza, è disperso in mare il kitesurfista salentino Mimmo Piepoli, 39 anni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Foggia.

© Noinotizie.it - Due mesi che il pugliese 53enne è disperso per il crollo del ponte in Molise Ticino: tuffo nel fiume, disperso 23enne residente a Foggia. E dall'1 maggio è disperso in mare il kitesurfista 39enne Mimmo Piepoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ITALIA SPEZZATA: Il crollo dei ponti tra Abruzzo e Molise è un disastro annunciato

Notizie e thread social correlati

Due mesi che il pugliese 53enne è disperso per il crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie. E dall'1 maggio è disperso in mare il kitesurfista 39enne Mimmo PiepoliDomenico Racanati, 53 anni di Bisceglie, è disperso da due mesi dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno avvenuto il 2 aprile.

Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: ricerche anche in mare Domenico Racanati, 53enne di BisceglieUn uomo di 53 anni proveniente da Bisceglie risulta disperso dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno, avvenuto nella mattina dell’1 aprile lungo...