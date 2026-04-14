Un uomo di 53 anni proveniente da Bisceglie risulta disperso dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno, avvenuto nella mattina dell’1 aprile lungo la strada statale 16 nel territorio di Montenero di Bisaccia. Le operazioni di ricerca sono state estese anche in mare, a largo della zona interessata dall’incidente. Le squadre di soccorso continuano le ricerche nel tentativo di rintracciare la persona scomparsa.

Le ricerche di Domenico Racanati sono state estese anche al mare, al largo. Il 53enne di Bisceglie è disperso dalla mattina dell’1 aprile, cioè dal crollo del ponte sul fiume Trigno, strada statale 16, territorio di Montenero di Bisaccia. L’auto con a bordo il 53enne pugliese è stata travolta, per il crollo, dalla furia dell’acqua. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: ricerche anche in mare Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie

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