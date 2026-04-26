Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati 53 anni di Bisceglie

Le operazioni di ricerca di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, continuano anche oggi. Racanati è disperso dal mattino del 2 aprile, dopo che la sua auto si è trovata coinvolta nel crollo di un ponte lungo la strada statale 16 nel Molise. Le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato le operazioni di soccorso, che proseguono senza sosta.

Non c’è giorno di festa che tenga. Anche oggi si svolgono le ricerche di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie che è disperso dalla mattina del 2 aprile quando, a bordo della sua auto, in pieno maltempo, stava percorrendo (alla volta di Ortona) la strada statale 16. In territorio di Montenero di Bisaccia, il ponte stradale sul fiume Trigno, è collassato e ha trascinato con sé l’auto che lo percorreva, conducente a bordo: Domenico Racanati. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie Notizie correlate Leggi anche: Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arrivano i sommozzatori per le ricerche di Domenico Racanati, scomparso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno; TRIGNO, ANCORA SENZA ESITO LE RICERCHE DI DOMENICO RACANATI; Proseguono le ricerche di Domenico Racanati; Di Domenico Racanati ancora nessuna traccia. Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise dove oggi è allerta per temporali Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieSono quasi tre settimane di ricerche. Senza esito. Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, la mattina del 2 aprile, in una giornata terribile di maltempo, era a bordo della sua auto per andare verso O ... noinotizie.it Domenico Racanati, le immagini sotto al ponte crollatoProseguono le ricerche del pescatore di Bisceglie disperso nel Trigno. I famigliari: E' sepolto dai detriti, fate presto. Viadotto ancora sotto sequestro ... rainews.it https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2026/04/domenico-racanati-ultime-notizie-disperso-trigno-79115918-63d0-4ae8-9fa7-a15b4e1351aa.html - facebook.com facebook Proseguono le ricerche per ritrovare Domenico Racanati, disperso nel Trigno. I famigliari: "E' sepolto dai detriti, fate presto". Viadotto ancora sotto sequestro. Le immagini sotto al ponte crollato #IoSeguoTgr @TgrRai x.com