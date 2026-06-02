Votarono circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini, pari complessivamente all'89,08% degli allora aventi diritto. Sì, più donne che uomini. Lo racconta, mostrando le file ai seggi, Paola Cortellesi, in C'è ancora domani. Lo raccontano le cronache di allora. Le parole della giornalista Anna Garofalo sono state citate pochi giorni fa in Parlamento e raccontano l’attesa delle donne nel giugno di ottanta anni fa. «Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere, hanno un’autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Stringiamo le schede come biglietti d’amore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Due giugno, la voce delle donne al voto

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10 marzo 1946 Il primo voto delle donne italiane. Memoria, diritti e partecipazione.

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