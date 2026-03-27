Domenica 29 marzo, la sala del Consiglio comunale di Riccione situata al piano terra del municipio in viale Vittorio Emanuele II, ospita lo spettacolo "Le Donne al Consiglio" di Silvia Giorgi. L'iniziativa rappresenta la restituzione finale del ciclo "Una stanza tutta per me", un cammino di consapevolezza e condivisione che ha visto le donne protagoniste di una riscoperta dei propri spazi e della propria voce all’interno della collettività. L'ingresso è libero per tutta la cittadinanza fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - La voce delle donne all'interno delle istituzioni: ultima replica di "Le Donne al Consiglio"

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