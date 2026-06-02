Due giugno a Milano | Palazzo Marino apre al pubblico e i concerti gratuiti per l' 80esimo della Repubblica

Notizia in breve

Il 2 giugno, Milano apre le porte di Palazzo Marino al pubblico, offrendo visite gratuite ai cittadini. Nello stesso giorno, si tengono concerti senza biglietto in diverse locations della città, in occasione dell’80° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. L’evento si svolge con l’obiettivo di coinvolgere i residenti e festeggiare questa ricorrenza nazionale. La giornata è caratterizzata da iniziative pubbliche e spettacoli musicali.