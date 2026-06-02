Due giugno a Milano | Palazzo Marino apre al pubblico e i concerti gratuiti per l' 80esimo della Repubblica
Il 2 giugno, Milano apre le porte di Palazzo Marino al pubblico, offrendo visite gratuite ai cittadini. Nello stesso giorno, si tengono concerti senza biglietto in diverse locations della città, in occasione dell’80° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. L’evento si svolge con l’obiettivo di coinvolgere i residenti e festeggiare questa ricorrenza nazionale. La giornata è caratterizzata da iniziative pubbliche e spettacoli musicali.
La città di Milano si prepara a celebrare l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. Per la giornata di martedì 2 giugno è stato definito un programma di iniziative istituzionali, cerimonie pubbliche e aperture straordinarie che coinvolgerà i principali palazzi della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Martedi 2 giugno, 80° Anniversario della Repubblica. A Milano, in programma alzabandiera in piazza Duomo, visite guidate e concerti delle bande a Palazzo Marino, diretta con piazza del Quirinale a Palazzo Reale. Info: https://www.comune.milano.it/w/2-giug facebook
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