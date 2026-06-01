2 Giugno a Parma | musei gratis concerti e Festa della Repubblica

Il 2 giugno a Parma si svolgeranno celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, con ingresso gratuito ai musei, concerti e eventi culturali. La giornata prevede iniziative rivolte sia ai residenti che ai visitatori, con un programma che include appuntamenti artistici e musicali. La ricorrenza si svolge con attività istituzionali e promozione della cultura, senza specificare dettagli riguardanti i soggetti coinvolti.

Celebrazioni istituzionali, cultura, arte e musica. Martedì 2 giugno Parma festeggerà l'80° anniversario della Repubblica Italiana con un ricco programma di appuntamenti rivolti a cittadini e visitatori. Dalle cerimonie ufficiali ai concerti, passando per le aperture gratuite di musei e monumenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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