Due escursionisti chiedono aiuto durante la traversata | mobilitate due squadre di soccorso alpino

Due escursionisti hanno chiesto aiuto durante una traversata tra Varzo e San Bernardo, passando per Passo Variola. Sono state attivate due squadre di soccorso alpino, provenienti dalle stazioni di Bognanco e Domodossola. L’intervento è attualmente in corso.

Intervento in corso del soccorso alpino. Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, le stazioni di Bognanco e Domodossola sono state allertate per una coppia di escursionisti che stava percorrendo la traversata da Varzo a San Bernardo via Passo Variola. In prossimità del passo in condizioni di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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