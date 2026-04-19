Due escursionisti milanesi si perdono di notte sulla Grignetta | salvati dal Soccorso alpino

Due escursionisti provenienti da Milano sono stati recuperati nel cuore della notte sulla montagna di Grignetta, dopo essersi persi durante un'escursione. Il Soccorso alpino è intervenuto con un elicottero per il salvataggio, avvenuto senza altre complicazioni. L'operazione si è conclusa con successo e i due sono stati riportati in sicurezza. Non ci sono stati altri feriti o conseguenze gravi.

Mandello del Lario (Lecco), 19 aprile 2026 – Salvataggio con l'elisoccorso in notturna per due escursionisti dispersi in Grignetta. Nella notte due escursionisti di 35 e 39 anni di Milano che erano diretti verso la cima della Grigna Meridionale durante un'uscita al chiaror di stelle, hanno sbagliato il sentiero e si sono persi. Hanno provato a recuperare il tracciato, ma si sono ritrovati nel Caminetto Pagani, un canale molto esposto e estremamente ripido. Comprendendo di essere in brutta situazione, piuttosto che rischiare oltre, hanno allertato i soccorritori. CARDINI LECCO = SOCCORSO ALPINO IMPEGNATO PER RECUPERO ESCURSIONISTI IN GRIGNETTA - ARCHIVIO Scatta l’allarme .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due escursionisti milanesi si perdono di notte sulla Grignetta: salvati dal Soccorso alpino Notizie correlate Soccorso in parete sul Cuneese: due escursionisti salvati dal verricelloUn intervento di estrema complessità si è concluso con il salvataggio di due escursionisti, rimasti bloccati su un terreno impervio del Cuneese nel... Si perdono su Pizzo Carbonara a causa del maltempo: salvati due escursionistiErano partiti da Piano Battaglia per raggiungere la cima della montagna ma durante la discesa hanno sbagliato versante per la scarsa visibilità. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le migliori escursioni fuoriporta per un magico weekend di aprile; Valbiondone, alpinista di 37 anni muore travolto da una frana di sassi; Alpinista 37enne muore travolto da una frana di sassi in Valbondione nella Bergamasca: illesi due compagni; Truffa a un’anziana a Genova, due fermati a Milano con contanti e gioielli. Due escursionisti milanesi si perdono di notte sulla Grignetta: salvati dal Soccorso alpinoMissione al buio per i soccorritori intervenuti assieme all'eliambulanza e ai vigili del fuoco per recuperare due giovani di 35 e 39 anni bloccati in un canale della Grigna Meridionale ... ilgiorno.it SOCCORSI NOTTURNI PER DUE GIOVANI ESCURSIONISTI MILANESI DISPERSI IN GRIGNETTAGRIGNA MERIDIONALE - Intervento nella notte per il personale SAF del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, attivato intorno alle due del mattino sulla Grigna Meridionale per il recupero di due ragazz ... ballabionews.com Illesi i due escursionisti che erano con lui sopra il lago di Coca - facebook.com facebook