Sul tratto di sentieri tra Muzzerone e Tellaro, il soccorso alpino è intervenuto per due escursionisti in difficoltà. Durante l’intervento, è stata soccorsa una donna belga che si era ferita lungo il percorso, mentre un altro escursionista ha richiesto assistenza per problemi di salute. I soccorritori sono arrivati in supporto lungo i percorsi impervi e hanno trasportato le persone in condizioni di sicurezza. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

? Punti chiave Come sono intervenuti i soccorritori sui sentieri impervi tra Muzzerone e Tellaro?. Cosa è successo esattamente alla donna belga durante il percorso?. Perché il settantottenne lombardo ha avuto bisogno del Soccorso Alpino?. Quali misure dovranno adottare le autorità per la sicurezza dei sentieri?.? In Breve Donna belga di 58 anni trasportata all'ospedale della Spezia dopo distorsione a Campiglia.. Uomo lombardo di 78 anni stabilizzato e portato in ospedale a La Spezia.. Sinergia tra Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Pubbliche assistenze locali nei sentieri.. Necessità di monitorare flussi escursionistici tra Muzzerone e Tellaro per sicurezza percorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso alpino tra Muzzerone e Tellaro: due escursionisti in difficoltà

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