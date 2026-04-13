Bari | caseificio mette il taxi a disposizione di clienti con difficoltà motorie e ridotta mobilità Commercio

A Bari, un caseificio ha deciso di mettere a disposizione dei clienti con difficoltà motorie e ridotta mobilità un servizio di taxi gratuito. Questa iniziativa mira ad agevolare l'accesso ai prodotti per le persone con esigenze particolari, eliminando alcune barriere logistiche. La proposta rappresenta un esempio di attenzione alle esigenze della clientela e di impegno nel migliorare l'accessibilità nel settore commerciale locale.

Di seguito il comunicato: Parte da Bari una piccola rivoluzione del commercio, che segna una nuova visione del rapporto negozio-cliente. In un’epoca in cui con gli e-commerce tutto è disponibile a casa a con un clic, il caseificio Massarì inverte la prospettiva e inventa il Taxi bianco. Si tratta di un nuovo servizio ideato dal gestore dell’attività imprenditoriale dalla storia ultraventennale con sede in via Amendola, il 35enne Nicola Milella. Durante gli orari di apertura i clienti con mobilità ridotta o difficoltà motorie potranno essere accompagnati in negozio dalle proprie abitazioni per scegliere in prima persona i prodotti da acquistare.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: caseificio mette il taxi a disposizione di clienti con difficoltà motorie e ridotta mobilità Commercio “Mi sono trovata in una calca pericolosa”. “Nessun ausilio per mia mamma con ridotta mobilità”: le denunce di persone con disabilità alle Olimpiadi Milano-CortinaProblemi di accessibilità a San Siro in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, disagi per gli accrediti degli... Leggi anche: Commercio in difficoltà: "Basta con questi bazar"