Una donna di 85 anni è stata vittima di una truffa in cui un individuo si è spacciato per un familiare ferito e ha chiesto soldi per le cure mediche. La truffa è stata scoperta dalla nipote dell’anziana, che si è presentata sul posto e ha fermato i malfattori. Successivamente, sono state eseguite delle verifiche e gli uomini coinvolti sono stati arrestati.

"Tua figlia ha fatto un incidente, è ferita, servono soldi per le cure mediche". Una truffa dal copione noto che, questa volta, è stata sventata grazie all’arrivo del nipote. È successo a Garbagnate. La vittima, un’anziana di 85 anni, pensionata, ha ricevuto una telefonata, una voce femminile le ha raccontato che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, che aveva bisogno di soldi per le cure mediche, "metta soldi e monili d’oro in un sacchetto che tra poco passa una nostra conoscente a ritirare tutto". L’anziana non ha avuto nessun dubbio, ha creduto alla storia, spaventata e preoccupata per la figlia ha eseguito gli ordini, in pochi minuti ha preso quello che aveva in casa e poi è scesa nel cortile della propria abitazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentano di truffare una 85enne. Scoperte dalla nipote: arrestate

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