Due bombe nel bancomat ma il colpo non riesce | banditi via a mani vuote

Notizia in breve

Due ordigni hanno fatto esplodere il bancomat di una filiale di Banca Intesa a Trinitapoli, nel nord Barese, poco prima dell’alba. L’esplosione non ha consentito ai ladri di portare via denaro, e i banditi sono fuggiti senza aver ottenuto nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.