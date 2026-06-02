Due bombe nel bancomat ma il colpo non riesce | banditi via a mani vuote

Da quotidianodipuglia.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ordigni hanno fatto esplodere il bancomat di una filiale di Banca Intesa a Trinitapoli, nel nord Barese, poco prima dell’alba. L’esplosione non ha consentito ai ladri di portare via denaro, e i banditi sono fuggiti senza aver ottenuto nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

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Il bancomat della filiale di Banca Intesa di Trinitapoli, nel nord Barese, è stato fatto esplodere poco prima dell'alba di oggi. Secondo quanto emerso finora, le deflagrazioni che hanno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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