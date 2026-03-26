fanno saltare in aria il bancomat ma poi fuggono a mani vuote

Nella notte di mercoledì, una banda ha fatto saltare in aria il bancomat di una filiale situata a Strozzacapponi, appartenente al Monte dei Paschi di Siena. Dopo aver provocato l'esplosione, i malviventi sono fuggiti senza riuscire a portare via denaro. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e cercano di individuare i responsabili.

È caccia alla banda che, nella notte di mercoledì, ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale di Strozzacapponi del Monte dei Paschi di Siena. Un gruppo di almeno tre persone, secondo alcuni testimoni, che si è allontanato a bordo di un’auto di colore chiaro, forse bianco. Una violenta esplosione che, intorno alle 3.30, ha sorpreso tutti nel sonno. La banca, infatti, che si trova lungo la Pievaiola, si trova in un edificio a due piani, nel quale ci sono anche abitazioni, case e palazzi circondano la zona. Il boato ha fatto rapidamente scattare l’allarme tra i residenti che hanno chiesto subito l’intervento delle forze dell’ordine, mentre il sistema di sicurezza della succursale entrava in azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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