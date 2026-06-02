In cinque settimane, un pilota della US Air Force ha abbattuto due aerei in operazioni di combattimento, stabilendo un record personale. Un FA-18 kuwaitiano ha colpito un velivolo alleato statunitense, causando la perdita del secondo membro dell’equipaggio. Quest’ultimo non è riuscito a aprire il paracadute durante l’incidente, mentre il primo aereo è stato abbattuto con un missile in una zona di conflitto.

Come ha fatto un FA-18 kuwaitiano a colpire un alleato statunitense?. Perché il paracadute del secondo membro dell'equipaggio non si è aperto?. Quali errori di comunicazione hanno causato il primo abbattimento?. Cosa dicono le indagini sul malfunzionamento dei sistemi di salvataggio?.? In Breve Primo incidente causato da errore comunicativo con FA-18 kuwaitiano.. Secondo abbattimento avvenuto il 3 aprile per contraerea iraniana.. Secondo membro dell'equipaggio ferito per malfunzionamento paracadute.. Primato statistico unico dai tempi della guerra del Vietnam.. Due abbattimenti di un F-15E in meno di cinque settimane: l’analisi del rischio nei cieli del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due abbattimenti in 5 settimane: record per un pilota della USAF

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12 FW-190s Destroyed in One Day — The British Pilot Who Did It

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