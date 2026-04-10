Lorenzo Benaglia ha deciso di partecipare ancora a una stagione di gare di aquabike, confermando la sua presenza in pista. Oltre a correre, si occuperà anche di preparare due giovani promettenti della disciplina, contribuendo alla loro crescita come piloti. Questa novità si aggiunge alla sua attività agonistica, portando un nuovo impegno nel supporto ai talenti emergenti nel settore.

Lorenzo Benaglia ha deciso di gareggiare per l’ennesima stagione, ma da quest’anno si dedicherà anche ai giovani. Il sessantenne di Savio di Ravenna, pluricampione mondiale, europeo e italiano di Aquabike, ha infatti creato all’interno del team JT Race una sezione dedicata ai giovani piloti, dove gareggeranno la figlia Lisa e il bolognese Paolo Tartatini, entrambi nati nel 2011. La coppia correrà nel campionato italiano Ski Giovanile 12-14 e nell’ Europeo 14-18 e parteciperà alla prova Open del campionato Mondiale che si terrà in Sardegna dal 16 al 18 ottobre. "Abbiamo due ottimi giovani piloti che vogliamo far crescere – spiega Benaglia – e sono certo che ci potranno dare delle soddisfazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aquabike Oltre che pilota, preparerà due giovani promesse della disciplina. Lorenzo Benaglia si fa in due

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