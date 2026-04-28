Nelle ultime due settimane, le forze di polizia hanno condotto controlli antidroga in diverse zone frequentate da giovani, riscontrando dieci violazioni delle normative in vigore. Durante le operazioni, sono state identificate diverse persone che non rispettavano le norme, e sono state applicate sanzioni amministrative. I controlli sono stati intensificati in specifiche aree pubbliche, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle leggi in materia di sostanze stupefacenti.

A seguito dei numerosi controlli effettuati dalla Sezione Mobile del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria, sono state accertate 10 violazioni amministrative ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 30990 per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, tra cui cocaina, hashish e marijuana. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ricorda che la detenzione di droga per uso personale è sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 30990, con provvedimenti che possono includere la sospensione della patente di guida, del passaporto e del porto d’armi. L’azione della Guardia di Finanza proseguirà senza sosta, assicurando una presenza costante sul territorio a garanzia della legalità e della salute pubblica.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Controlli antidroga della Guardia di Finanza: dieci violazioni accertate in due settimane

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