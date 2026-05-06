Smantellata associazione criminale tra le più pericolose di Roma | 18 arresti Erano vicini al clan Senese

Le forze dell'ordine hanno smantellato un'organizzazione criminale ritenuta tra le più pericolose di Roma, con 18 persone arrestate. L'indagine ha portato alla luce un'associazione coinvolta in traffici illeciti e altre attività criminali, e gli investigatori hanno ricostruito le responsabilità di alcuni membri vicini al clan Senese. Le accuse a vario titolo riguardano reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze e altre condotte illecite.

Sono indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose. Diciotto persone, 16 in carcere e due ai domiciliari, sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Roma in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Smantellata associazione criminale tra le più pericolose di Roma: 18 arresti. Erano vicini al clan Senese Notizie correlate Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidioROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di... Traffico di droga, estorsione e armi: sgominata associazione a Roma vicina a clan Senese(Adnkronos) - Dalle prime ore di oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma i carabinieri stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Smantellata una rete delle truffe sentimentali; Traffico droga, sequestri e tentati omicidi, 18 arresti a Roma; Truffe agli anziani e estorsioni: smantellata rete criminale tra Roma e Napoli, 5 arresti dei Carabinieri; Audi RS6, BMW e 90.000 euro in contanti: smantellata organizzazione criminale. Traffico di droga, sequestri e tentati omicidi: 18 arresti a RomaNella Capitale è stata smantellata un'associazione criminale che controllava il territorio con metodo mafioso, secondo l'accusa ... avvenire.it Traffico di droga, sequestri e tentati omicidi: diciotto arresti a RomaCon l’arresto di 18 persone, 16 in carcere e due ai domiciliari, è stata smantellata a Roma un’associazione criminale - ritenuta dagli investigatori tra ... gds.it Maxi-operazione della Guardia di Finanza contro lo sfruttamento e la frode fiscale: smantellata un’associazione a delinquere con base a Gubbio. Il sodalizio forniva manodopera sottocosto a 63 aziende in tutta Italia attraverso società fantoccio e fatture false p - facebook.com facebook