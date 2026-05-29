A Roma, sette persone sono state arrestate dai carabinieri in un’operazione che ha sequestrato un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga, armi e nello sfruttamento della prostituzione. L’indagine ha portato all’identificazione di vari membri del gruppo e alla confisca di sostanze stupefacenti e armi. Le autorità hanno smantellato la rete, che operava in più zone della città. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli delle persone coinvolte.

Sette persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri nell’ambito di una vasta operazione contro un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione. Il provvedimento è stato eseguito su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Riporta TGCom 24 che secondo gli investigatori, il gruppo aveva collegamenti diretti con fornitori di droga in Sud America, con cartelli albanesi attivi nel Nord Italia e con ambienti della criminalità organizzata romana e calabrese. O rganizzazione criminale – Le armi. L’organizzazione, secondo quanto emerso, avrebbe anche cercato di procurarsi armi da guerra, tra cui fucili d’assalto M4 e fucili a pompa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Roma, smantellata organizzazione criminale: traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione

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Il Padre e limpero della droga online: smantellata la rete criminale che controllava le Marche

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