Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti nell’Ospedale di Frattamaggiore. Poco prima tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni erano arrivati nel pronto soccorso in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente. Il più piccolo dei tre era anche in grave crisi respiratoria. Da una prima ricostruzione pare che i 3 – dopo essersi riuniti a casa del minore – abbiano consumato ciò che in rete viene chiamato “miele da sballo”. La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I ragazzi ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male. I genitori del minorenne erano in casa e hanno immediatamente chiamato il 118. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Droga, assaggiano il «miele da sballo»: 19enne, 22enne e 17enne in ospedale nel Napoletano; il minore è in pericolo di vita

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Assaggiano il «miele da sballo»: 19enne, 22enne e 17enne in ospedale nel Napoletano

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