Il film “Dreams of Violets”, prodotto dalla resistenza iraniana, sarà presentato in anteprima al Tribeca. È interamente realizzato con intelligenza artificiale, senza attori, telecamere o luci vere. Il film tratta un tema già delicato e si distingue per l’uso innovativo delle tecnologie digitali. La produzione ha generato attenzione per la sua natura sperimentale e per il metodo di realizzazione, che elimina le componenti tradizionali del cinema.

Un film dal tema già incandescente di suo, senza pensa che Dreams of Violet farà molto parlare di sé anche perché non ha attori, né telecamere, né luci vere. Tutto, nel nuovo film presentato al Tribeca film fest, è realizzato con l’intelligenza artificiale. Quale sarà la reazione del pubblico? Rivoluzione al Tribeca. Il film live-action è costato 2.000 dollari da realizzare, non ha utilizzato attori, set o telecamere in produzione, poiché il regista Ash Koosha insiste sul fatto che solo gli strumenti di intelligenza artificiale hanno permesso al suo “film commemorativo” vitale di essere realizzato prima di un inchino mondiale del 10 giugno.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Dreams of Violets’: Tribeca presenterà in anteprima il film della resistenza iraniana interamente generato dall’intelligenza artificiale

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