Il cinema indiano sta per presentare il primo film interamente realizzato con l’Intelligenza Artificiale, senza attori o set tradizionali. Dopo oltre un anno di lavorazione, il film intitolato “Maharaja in denims” sarà presto nelle sale cinematografiche. La produzione di Bollywood sembra essere in vantaggio nella corsa a creare un’opera completamente digitale, rappresentando un passo innovativo nel settore cinematografico.

Se c’è una gara a chi produrrà il primo film interamente creato con l’Intelligenza Artificiale, pare che Bollywood la stia per vincere. Si intitola “ Maharaja in denims” e, se tutto va bene, dovrebbe uscire in India tra pochi mesi. Se tutto va bene. Perché a quanto pare una delle motivazioni di un ritardo d’uscita oramai dilatato oltre l’anno, l’anno e mezzo, pare essere che le tecnologie IA si superano talmente tanto l’una rispetto all’altra, anche giorno per giorno, che “Maharaja in denims” viene continuamente ritoccato, riconfigurato, “rigirato”. Già perché questa produzione indiana è priva di cast artistico e tecnico: non ci sono attori, non ci sono maestranze, nemmeno uno scenografo, un costumista, un truccatore, e manca pure il set.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bollywood sforna il primo film interamente creato con l’Intelligenza artificiale senza attori né set: “Maharaja in denims” (dopo più di un anno) sbarca al cinema

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