Un nuovo film di Bollywood sta per arrivare nelle sale, realizzato interamente con l’uso dell’intelligenza artificiale. Senza attori, set o budget elevati, il progetto si basa esclusivamente su tecnologie digitali per creare le scene, i personaggi e le ambientazioni. Il film, ambientato nell’Ottocento, presenta scenografie elaborate, costumi d’epoca e location esotiche, tutte generate attraverso strumenti di intelligenza artificiale.

Immagina di girare un film ambientato nell’Ottocento, con scenografie sontuose, migliaia di comparse, costumi d’epoca e location esotiche. Poi immagina di farlo senza spendere decine di milioni di euro, senza chiamare nessun attore, senza costruire un solo set. Solo un computer, un software di intelligenza artificiale e una manciata di persone con un’idea in testa. Sembra fantascienza? No. Sta succedendo adesso, a Chandigarh, nel nord dell’India. E il film in questione si chiama Maharaja in Denims. Entro la fine dell’estate 2026, questo lungometraggio completamente generato dall’AI arriverà nelle sale cinematografiche. Non è un cortometraggio sperimentale da festival.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Niente attori, niente set, niente budget folli. Il primo film di Bollywood fatto interamente dall'intelligenza artificiale sta per uscire nelle sale

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