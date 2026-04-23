Niente attori niente set niente budget folli Il primo film di Bollywood fatto interamente dall' intelligenza artificiale sta per uscire nelle sale
Un nuovo film di Bollywood sta per arrivare nelle sale, realizzato interamente con l’uso dell’intelligenza artificiale. Senza attori, set o budget elevati, il progetto si basa esclusivamente su tecnologie digitali per creare le scene, i personaggi e le ambientazioni. Il film, ambientato nell’Ottocento, presenta scenografie elaborate, costumi d’epoca e location esotiche, tutte generate attraverso strumenti di intelligenza artificiale.
Immagina di girare un film ambientato nell’Ottocento, con scenografie sontuose, migliaia di comparse, costumi d’epoca e location esotiche. Poi immagina di farlo senza spendere decine di milioni di euro, senza chiamare nessun attore, senza costruire un solo set. Solo un computer, un software di intelligenza artificiale e una manciata di persone con un’idea in testa. Sembra fantascienza? No. Sta succedendo adesso, a Chandigarh, nel nord dell’India. E il film in questione si chiama Maharaja in Denims. Entro la fine dell’estate 2026, questo lungometraggio completamente generato dall’AI arriverà nelle sale cinematografiche. Non è un cortometraggio sperimentale da festival.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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