Dreamland a Bergamo quando la natura si integra nella città

A Bergamo si trova Dreamland, un esempio di come la natura si integri nell'ambiente urbano. La città continua a svilupparsi, mantenendo un rispetto per il patrimonio naturale. La tutela dell’ambiente e la promozione di spazi verdi sono al centro delle attività locali, anche in un contesto di crescita tecnologica, scientifica e industriale. La presenza di Dreamland testimonia l’impegno a conciliare innovazione e rispetto per la natura.

B ergamo, 28 mag. (askanews) – La corsa verso il futuro, verso l’evoluzione tecnologica, scientifica e industriale non può prescindere dalla tutela del patrimonio naturalistico. Anche in ambito urbanistico, il modello ‘smart city’ tende a coniugare le innovazioni tecnologiche con l’attenzione per l’impatto ambientale. A Bergamo il parco natura protetta ‘Dreamland’ è un esempio di integrazione naturalistica all’interno delle città. Il parco, inaugurato tre anni fa da Legami, azienda leader nel settore gift & stationery, è ad oggi una delle più grandi aree metropolitane riconvertite alla biodiversità: all’interno del sito, il quale si estende per oltre 30 ettari, sono state identificate 25 specie di insetti impollinatori e 51 specie di piante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Dreamland, quando la natura si integra nella città

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