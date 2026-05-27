dreamland cresce ancora oltre 30 ettari di parco natura protetta a bergamo

Notizia in breve

Dreamland a Bergamo si espande aggiungendo oltre 30 ettari di parco naturale protetto. La nuova area si trova nella zona orientale della città e comprende boschi, prati e zone umide. L’ampliamento si inserisce nel progetto di tutela e valorizzazione delle aree verdi della città, portando così a circa 150 ettari complessivi di spazi naturali gestiti dall’amministrazione locale. La nuova porzione si sviluppa lungo i corsi d’acqua e sarà aperta al pubblico con percorsi pedonali e aree di sosta.