Dreamland cresce ancora oltre 30 ettari di parco natura protetta a Bergamo

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dreamland a Bergamo si espande aggiungendo oltre 30 ettari di parco naturale protetto. La nuova area si trova nella zona orientale della città e comprende boschi, prati e zone umide. L’ampliamento si inserisce nel progetto di tutela e valorizzazione delle aree verdi della città, portando così a circa 150 ettari complessivi di spazi naturali gestiti dall’amministrazione locale. La nuova porzione si sviluppa lungo i corsi d’acqua e sarà aperta al pubblico con percorsi pedonali e aree di sosta.

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Bergamo, 27 maggio 2026 – Sempre più spazio al verde e alla biodiversità a Bergamo. Dreamland, il parco natura protetta di Legami,  a pochi passi dalla sede aziendale, compie 3 anni e punta a diventare la più grande area metropolitana riconvertita alla biodiversità, decuplicando la sua superficie che ora supera i 30 ettari. A protezione del parco è stato inaugurato i l Kilometroverde, un intervento forestale lineare di 1 km composto da oltre 1.500 tra alberi e arbusti, una barriera verde tra l'area di Dreamland e l'autostrada A4. Il progetto. Il progetto si trova di fronte al Kilometro Rosso di Bergamo, polo dell'innovazione che ospita centri di ricerca e aziende, riconoscibile per la sua lunga facciata rossa lungo l'autostrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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