La Senologia dell' ospedale di Ortona compie 30 anni e punta all' ospedale biofilico che integra natura e architettura

La Senologia dell'ospedale di Ortona festeggia i suoi 30 anni di attività, con un record di interventi eseguiti nel 2024 e un totale di 635 interventi nel 2025 rispetto ai 764 dell’anno precedente. La struttura si sta inoltre preparando a sviluppare un nuovo progetto di ospedale biofilico, che combina elementi di natura e architettura. La celebrazione coincide con l’anniversario e l’avvio di questo importante percorso.

Celebra 30 anni la Senologia dell'ospedale di Ortona, superando il traguardo degli interventi eseguiti nel 2024, 635, a fronte dei 764 del 2025. Un risultato eccellente, tenendo conto del fatto che, in Italia, le strutture che superano quota 600 sono 14, quasi tutte Irccs, Dea di II livello o. 🔗 Leggi su Chietitoday.it La scuola in ospedale della clinica pediatrica di Chieti compie 30 anni [FOTO]Compie 30 anni la prima esperienza di scuole in ospedale in Abruzzo, nella clinica pediatrica di Chieti. “L’ospedale di Fano perderà Gastroenterologia trasferita a Pesaro, ma guadagna in Senologia e Ortopedia”Fano, 6 marzo 2026 – “Il Santa Croce perde Gastroenterologia, da dicembre 2025 trasferita definitivamente a Pesaro, ma guadagna 8 posti letto per... Temi più discussi: Riqualificata l’Unità operativa di Senologia dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta; Milano, nasce il progetto Breast coNnEcTion : il percorso senologico integrato tra Ospedale e Territorio; Barletta, rinnovati gli spazi dell'unità operativa di senologia dell'ospedale Dimiccoli; Immerse nella natura durante la chemioterapia, a Ortona un virtual tour per le donne operate al seno. Riqualificata l’Unità operativa di Senologia dell’Ospedale Dimiccoli di BarlettaSpazi completamente riqualificati, percorsi ri-definiti, un’area interamente ristrutturata per garantire un servizio migliore all’utenza e un lavoro più efficiente degli operatori: è stata presenta l’ ... ilikepuglia.it Cifarelli, sia salvaguardata la senologia dell'ospedale di MateraHa parlato del sistema sanitario lucano in una crisi strutturale, il consigliere regionale Roberto Cifarelli, intervenendo nel dibattito all'interno del consiglio comunale di Matera di oggi. (ANSA) ... ansa.it Telesveva. . Ospedale “Dimiccoli” di Barletta, nuovi spazi e apparecchiare nel reparto di Senologia #barletta #attualità #ospedale #senologia - facebook.com facebook