Dove vedere in tv VakifBank Istanbul-Milano Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming
Giovedì 19 marzo alle 18.00, Milano sfiderà il VakifBank Istanbul nei quarti di finale di Champions League femminile di volley. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l'incontro in tempo reale. Il confronto tra le due squadre si svolgerà presso il palazzetto di Milano, con la sfida che deciderà l'accesso alle semifinali.
Giovedì 19 marzo (ore 18.00) Milano affronterà il VakifBank Istanbul nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver perso il confronto d’andata per 3-2 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, subendo la portentosa rimonta da parte delle avversarie dal 2-0, le meneghine saranno chiamate a firmare un’impresa nella tana della corazzata turca se vorranno qualificarsi alla Final Four della massima competizione europea. Le ragazze di coach Stefano Lavarini dovranno vincere per 3-0 o 3-1, oppure imporsi al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio. Il Vero Volley dovrà fare i conti con la formidabile formazione di coach Giovanni Guidetti, che partirà con i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico dello Spor Sarayi nella metropoli anatolica. 🔗 Leggi su Oasport.it
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