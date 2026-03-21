Dove vedere in tv Zaynab Dosso oggi Mondiali indoor atletica 2026 | orari batterie semifinali e finale programma streaming

Oggi si svolgono i Mondiali indoor di atletica a Torun 2026, con le gare dei 60 metri che vedono in gara Zaynab Dosso. La atleta, reduce da medaglie a Glasgow 2024 e Nanchino 2025, partecipa alle batterie, alle semifinali e alla finale, con orari e modalità di streaming disponibili in televisione. La competizione coinvolge diverse fasi e propone un programma ricco di appuntamenti.

Dopo il bronzo di Glasgow 2024 e l’argento di Nanchino 2025, Zaynab Dosso spera di continuare la sua progressione ai Campionati Mondiali indoor di atletica e punta al bersaglio grosso quest’oggi nei 60 metri a Torun 2026. La stella della velocità femminile italiana si presenta alla rassegna iridata che chiude di fatto la stagione invernale con l’obiettivo di riconfermarsi sul podio per la terza edizione consecutiva, ma le avversarie non mancano e servirà un’impresa eccezionale per fare il colpaccio. La 26enne emiliana detiene la miglior prestazione mondiale dell’anno (il suo nuovo primato italiano di 6.99 firmato lo scorso 22 febbraio proprio sulla pista polacca) in coabitazione con la formidabile sprinter di Saint Lucia Julien Alfred, oro olimpico a Parigi 2024 nei 100 metri e vera grande favorita della vigilia per il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Zaynab Dosso oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orari batterie, semifinali e finale, programma, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv i Mondiali cross di atletica 2026: orari, programma, streamingAppuntamento fissato sabato 10 gennaio per i Campionati Mondiali 2026 di cross, che si terranno sui pratoni di Tallahassee (Stati Uniti). Quando corre Zaynab Dosso nelle batterie dei Mondiali Indoor? Avversarie, corsia, orario, programmaZaynab Dosso si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026, forte della miglior prestazione mondiale stagionale sui 60 metri che... Contenuti utili per approfondire Zaynab Dosso Discussioni sull' argomento Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Atletica, Mondiali indoor 2026, dove vederli in tv e streaming; Quando corre Zaynab Dosso nelle batterie dei Mondiali Indoor? Avversarie, corsia, orario, programma; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo. MONDIALI INDOOR 2026: COM'È LA VELOCITÀ ITALIANA Dal 20 al 22 marzo, Torun ospita il primo grande appuntamento dell'atletica mondiale 2026. L'Italia si presenta con 26 convocati, numero record al pari dell'edizione del 1997: da Zaynab Dosso a Ke facebook : , A Torun il primo #WorldAthleticsChamps per Nadia nei 3000 metri con le etiopi. Nei 60 Zaynab sfida Alfred. La preview femminile shorturl.at/aR95d #atleticaitaliana x.com