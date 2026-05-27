Dove vedere in tv Cobolli-Wu Roland Garros 2026 | orario programma streaming
Flavio Cobolli sfiderà il cinese Yibing Wu al secondo turno del Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. L’incontro si svolgerà nelle prossime ore, con orario ancora da definire. Cobolli ha superato il primo turno, mentre Wu ha vinto il suo match precedente. La piattaforma online offrirà la possibilità di seguire l’evento in tempo reale, con aggiornamenti disponibili anche sui canali ufficiali del torneo.
Flavio Cobolli affronterà il cinese Yibing Wu al secondo turno del Roland Garros: dopo un esordio vincente nel derby contro Andrea Pellegrino, il tennista italiano proseguirà il proprio cammino sulla terra rossa di Parigi fronteggiando l’insidioso rivale asiatico, capace di regolare in tre set lo statunitense Marcos Giron. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento contro un avversario che potrebbe creargli dei grattacapi e che sembrava essere in forma. L’appuntamento è per giovedì 28 maggio alle ore 11.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Campo 7. Il 24enne, numero 14 del mondo, incrocerà il 26enne numero 92 del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it
ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV
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