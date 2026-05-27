Dove vedere in tv Cobolli-Wu Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

Flavio Cobolli sfiderà il cinese Yibing Wu al secondo turno del Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. L’incontro si svolgerà nelle prossime ore, con orario ancora da definire. Cobolli ha superato il primo turno, mentre Wu ha vinto il suo match precedente. La piattaforma online offrirà la possibilità di seguire l’evento in tempo reale, con aggiornamenti disponibili anche sui canali ufficiali del torneo.