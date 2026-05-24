Dove vedere in tv Cobolli-Pellegrino Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Al Roland Garros 2026, nel primo turno del tabellone principale, il numero 10 del seeding, Flavio Cobolli, affronterà il qualificato Andrea Pellegrino. La partita si svolgerà dopo le sfide del tabellone cadetto, che hanno concluso le qualificazioni. La trasmissione sarà disponibile in streaming e in televisione, con orari e programmi ancora da definire. La sfida tra i due italiani rappresenta un match di apertura del torneo principale.

Al termine delle sfide del tabellone cadetto si è materializzato un derby azzurro al Roland Garros 2026 di tennis: il numero 10 del seeding, Flavio Cobolli, affronterà nel primo turno del main draw il qualificato Andrea Pellegrino. L’incontro del primo turno in cui si affronteranno i due tennisti italiani sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, lunedì 25 maggio, sul Court 14: nei quattro precedenti, tutti sui circuiti minori, Cobolli si è imposto in tre occasioni. Il derby azzurro tra Flavio Cobolli ed Andrea Pellegrino nel primo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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