Villa Mussolini la sindaca Angelini | Nessun cambio di nome la memoria storica evolve ma non si cancella
La sindaca di Riccione risponde alla richiesta di cambio nome di Villa Mussolini: confermato l’impegno antifascista, ma la scelta è quella di non cancellare il passato Villa Mussolini non cambierà nome. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, interviene sul dibattito legato alla denominazione di Villa Mussolini, rispondendo con una lettera aperta a Roberto Malini, copresidente di EveryOne Group. Al centro della posizione dell’amministrazione comunale, la volontà di non procedere con un cambio di nome, ma di proseguire lungo un percorso di valorizzazione culturale e rilettura storica dell’immobile. Angelini ribadisce con fermezza l’impegno antifascista della città, già espresso con atti concreti come la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini nel 2025. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Articoli correlati
Campania, ANPI contro il “pronipote” di Mussolini: la memoria storica non si revisiona.L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) della Campania ha espresso una netta contrarietà alla promozione di un libro sul fascismo,...
Leggi anche: Scontro su Villa Mussolini. La sindaca: ha vinto la città. Protesta l’ex deputato Msi
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Villa Mussolini
Temi più discussi: Villa Mussolini al Comune di Riccione, la sindaca: Celebriamo una riappropriazione. È una vittoria della città; Villa Mussolini va al Comune. La sindaca: Una vittoria per la città; Villa Mussolini è del Comune, la sindaca Angelini esulta: Una vittoria della città per la città; La sindaca di Riccione dopo l’acquisto di Villa Mussolini: Una grande giornata per tutti VIDEO.
Villa Mussolini a Riccione, la sindaca Angelini: Il nome non si cambiaIn una lettera aperta indirizzata a Roberto Malini, copresidente di EveryOne Group, la sindaca di Riccione Daniela Angelini interviene sulla richiesta di ... chiamamicitta.it
Villa Mussolini, Angelini: Nessuna modifica prevista dal ComuneDalla revoca al duce al polo culturale: Angelini sceglie memoria attiva e valori di libertà, senza spazio a nostalgie ... altarimini.it
Città di Riccione. . Villa Mussolini è di Riccione: ne parla il Tg4 Mediaset in un servizio dedicato. facebook
“Villa Mussolini” resta pubblica. Il Comune di Riccione acquisisce l’immobile e supera la cordata privata legata a un ex deputato missino. È un fatto. E pesa. Ora torni a essere Villa Margherita. #matrice x.com