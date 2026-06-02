Dove abita Belen Rodriguez? La nuova casa mostrata nei dettagli

Belen Rodriguez ha trasferito la sua residenza a Milano, mantenendo il quartiere Moscova. La nuova abitazione è stata mostrata in alcuni scatti, rivelando dettagli sugli interni e l’area circostante. La showgirl ha scelto di rimanere nello stesso quartiere, ma ha cambiato l’appartamento. Le immagini pubblicate mostrano parti della casa, tra cui il soggiorno e alcune zone esterne.

Belen Rodriguez ha cambiato casa a Milano, restando però nel quartiere Moscova: ecco tutti i dettagli di dove abita la showgirl. Belen Rodriguez ha cambiato casa a Milano, restando però nel quartiere Moscova. Il trasferimento, avvenuto dopo circa un anno e mezzo nella precedente abitazione, segna un nuovo passaggio nella sua vita personale e familiare. La showgirl ha scelto una nuova dimora in un palazzo storico poco distante, condividendo con i figli Santiago e Luna Marì un ambiente rinnovato, tra continuità territoriale e desiderio di cambiamento. Ecco tutti i dettagli di dove abita la showgirl argentina oggi. Belen Rodriguez ha già cambiato casa a Milano, segnando un passaggio importante in una fase personale che lei stessa avrebbe definito delicata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Belen Rodriguez racconta il suo Natale - Cena di Natale 23/12/2025

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