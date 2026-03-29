La showgirl argentina ha deciso di trasferirsi in un nuovo appartamento nel quartiere Moscova di Milano. La residenza si trova all’interno di un edificio storico e viene presa in affitto. La notizia riguarda principalmente il cambio di abitazione e la posizione della nuova casa. Non sono stati forniti dettagli sul design o sulle caratteristiche specifiche dell’appartamento.

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha scelto di trasferirsi in una nuova abitazione situata nel quartiere Moscova di Milano, optando per un appartamento in affitto all’interno di un palazzo storico. Sebbene abbia lasciato la sua precedente proprietà ristrutturata con l’architetto Sarah Balivo, la conduttrice mantiene lo stesso stile minimal e gli stessi toni neutri nella nuova sistemazione. Il trasloco è in dirittura d’arrivo e la casa si presenta come un mix tra design moderno e dettagli vintage, caratterizzata da parquet chiaro, pareti bianche e arredi essenziali. Tra gli elementi distintivi spiccano il lampadario New Works progettato da Panter & Tourron e la camera della figlia Luna Marì, arredata con una palette di colori vivaci che contrasta con il resto dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belen Rodriguez: nuova casa in affitto a Moscova, design

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