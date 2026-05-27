Prima del caos in casa, si sono verificati incidenti in auto coinvolgendo Belen Rodriguez. Nel frattempo, si parla di un accordo prematrimoniale tra una cantante e un atleta, che prevede la separazione totale dei beni. La cantante avrebbe un patrimonio di oltre 2 miliardi di dollari, mentre l’atleta ne possiede circa 70 milioni.

Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero firmere un accordo prematrimoniale di separazione totale dei beni, proteggendo il patrimonio di oltre 2 miliardi di dollari della cantante e la fortuna di 70 milioni di dollari dell'atleta. Twin Peaks Garlasco. L’avvocato Tizzoni, difensore della famiglia Poggi, ha provato la giocata alla Vita in Diretta ma ha fatto una figura barbina. Ha provato ad attaccare Milo Infante ma è stato bastonato da Alberto Matano. Ecco cos’ha detto Matano: “Io non voglio entrare in dinamiche che sono accadute in altri programmi. Io ho stima del mio collega Milo Infante, è una questione che riguarda voi due. Lei ha mosso delle accuse, credo, a quel programma e, giustamente, Milo Infante si è difeso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Belen Rodriguez, i dettagli sugli incidenti in auto prima del caos in casa

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Festival 2026, Belén Rodríguez torna a Sanremo per la serata delle cover

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